Грамотный счет - хороший показатель знания языка. Умение считать нужно всегда и везде. Например, во время похода в магазин или банк, заполнения чека или расчета стоимости продуктов, написания письма и так далее.
Если сначала кажется, что правильно считать на иврите - это сложно, запомните: важно понять логику счета, тогда вы без труда сумеете выстроить нужное предложение в правильной речевой форме.
Сегодня наш эксперт по ивриту, Валерия Богуславец, поможет разобраться с этой темой!
Особенности счета на иврите
- Несмотря на то, что на иврите пишут справа налево, с числами все наоборот. Пишем слева направо.
- Любое число может принять мужской или женский род. Числительное зависит от рода существительного после самого числа. Например: חָמֵשׁ דַּקּות - Хамэ́ш (пять) дако´т (минут). Дака́ ("минута") в иврите, как и на русском, - женский род, поэтому и число перед существительным стоит в том же роде.
- В женском роде используется последовательный счет: ахат (один), штаим (два), шалош (три).
- В отличие от русского языка, когда считаем в мужском роде, добавляем окончание "-a": шлоша́ (три), арбаа́ (четыре), хами́ша (пять).
- Цифра "0" и в том и в другом роде будет אֶפֶס - Э́фес, однако "0" это мужской род.
Давайте подробно разберем числительные на иврите, изучив таблицы далее.
Числа 0 – 10
|На иврите
(М.р)
|Произношение
(М.р)
|Цифра
|На иврите
(Ж.р)
|Произношение
(Ж.р)
|אֶפֶס
|Э́фес
|0
|אֶפֶס
|Э́фес
|אֶחַד
|Эха́д
|1
|אַחַת
|Аха́т
|שְׁנַּיִים
|Шна́йм
|2
|שְׁתַּיִים
|Шта́йм
|שְׁלוֹשָׁה
|Шлоша́
|3
|שָׁלוֹשׁ
|Шало́ш
|אַרְבַּעָה
|Арбаа́
|4
|אַרְבַּע
|А́рба
|חָמִשָה
|Хамиша́
|5
|חָמֵשׁ
|Хамэ́ш
|שִׁשָהׁ
|Шиша́
|6
|שֵׁשׁ
|Шэ́ш
|שִׁבַעָה
|Шив’а́
|7
|שֶׁבַע
|Шэ́ва
|שְׁמוֹנָה
|Шмона́
|8
|שְׁמוֹנֶה
|Шмо́нэ
|תִּשַׁעָה
|Тиш’а́
|9
|תֵּשַׁע
|Тэ́йша
|עֲשָׂרָה
|Асара́
|10
|עֶשֶׂר
|Э́сэр
Числа 11 - 19
- Когда нам нужно посчитать от 11 до 19, принцип построения числа таков: к числам из таблицы выше мы добавляем слово עֶשֶׂר - Э́сэр или в мужском роде עֲשָׂרָה - Асара́. Практически, как на русском: один + надцать и т.д.
|На иврите
(М.р)
|Произношение
(М.р)
|Цифра
|На иврите
(Ж.р)
|Произношение
(Ж.р)
|אַחַד עָשָׂר
|Аха́д аса́р
|11
|אַחַת עֶשׂרֵה
|Аха́т эсрэ́
|שנֵים עָשָׂר
|Шнэ́йм аса́р
|12
|שְׁתֵיים עֶשׂרֵה
|Штэ́йм эсрэ́
|שְׁלוֹשָׁה עָשָׂר
|Шлоша́ аса́р
|13
|שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה
|Шлош эсрэ́
|אַרְבַּעָה עָשָׂר
|Арбаа́ аса́р
|14
|אַרְבַּע עֶשׂרֵה
|Арба́ эсрэ́
|חָמִשָה עָשָׂר
|Хамиша́ аса́р
|15
|חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
|Хамэ́ш эсрэ́
|שִׁשָה עָשָׂר
|Шиша́ аса́р
|16
|שֵׁשׁ עֶשׂרֵה
|Шэш эсрэ́
|שִׁבַעָה עָשָׂר
|Шив’а́ аса́р
|17
|שְׁבַע עֶשׂרֵה
|Шва эсрэ́
|שְׁמוֹנָה עָשָׂר
|Шмона́ аса́р
|18
|שְׁמוֹנֶה עֶשׂרֵה
|Шмонэ эсрэ́
|תִּשַׁעָה עָשָׂר
|Тиш’а́ аса́р
|19
|תְּשַׁע עֶשׂרֵה
|Тша эсрэ́
Десятки
- Десятки образуем, добавляя окончание множественного числа "-им" (-ים).
- Для того, чтобы посчитать в десятках в необходимой форме, прибавляем число в нужном роде с предлогом "-ве". Важно то, что предлог пишется перед нужным нам числом после десятка: עֶשְׂרִים ואַחַת - Эсри́м вэ аха́т (двадцать один - женский род); עֶשְׂרִים ואֶחָד - Эсри́м вэ эха́д (двадцать один - мужской род). Таким же образом продолжаем строить последующие двухзначные числа.
|Десяток
|На иврите
|Произношение
|20
|עֶשְׂרִים
|Эсри́м
|30
|שׁלוֹשִים
|Шлоши́м
|40
|אַרְבָּעִים
|Арбаи́м
|50
|חֲמִישִׁים
|Хамиши́м
|60
|שִׁשִׁים
|Шиши́м
|70
|שִׁבְעִים
|Шив’и́м
|80
|שְׁמוֹנִים
|Шмони́м
|90
|תִּשְׁעים
|Тиш’и́м
|100
|מֵאָה
|Ме́а
Сотни
- Образование сотен тоже имеет свою логику. Ме́а (сотня) в иврите - женского рода. Для того, чтобы построить трехзначное число, мы добавляем окончание "Мео́т" (מֵאוֹת). То есть, мы добавляем к каждой единице окончание мео́т. Исключением является Мата́им (двести). Об особенности двойственных чисел, мы поговорим позже.
|Число
|На иврите
|Произношение
|100
|מֵאָה
|Ме́а
|200
|מָאתַיִים
|Мата́им
|300
|שְׁלֹש מאות
|Шло́ш мэо́т
|400
|אַרְבַּע מאות
|Арба́ мэо́т
|500
|חֲמֵשׁ מאות
|Хамэ́ш мэо́т
|600
|שֵׁשׁ מאות
|Шэ́ш мэо́т
|700
|שְׁבַע מאות
|Шва мэо́т
|800
|שְׁמוֹנָה מאות
|Шмонэ́ мэо́т
|900
|תְּשַׁע מאות
|Т´ша мэо́т
- Так же, как и с двухзначными числами, строим трехзначные, добавляя предлог "-ве". Имеются отличия между построениями "сотни + десятки" и "сотни + десятки + единицы". Во втором случае предлог "-ве" пишется перед единицами.
|Число
|На иврите
|Произношение
|101
|מֵאָה ואַחַת
|Ме́а вэ аха́т
|102
|מֵאָה וּשְׁתַּיִם
|Ме́а у шта́йм
|103
|מֵאָה וְשָׁלוֹשׁ
|Ме́а вэ шало́ш
|120
|מֵאָה וְעֶשְׂרִים
|Ме́а вэ э́сри́м
|130
|מֵאָה וּשׁלוֹשִים
|Ме́а у шлоши́м
|140
|מֵאָה וְאַרְבָּעִים
|Ме́а вэ арбаи́м
|150
|מֵאָה וַחֲמִשִּׁים
|Ме́а ва хамиши́м
|160
|מֵאָה וְשֶׁיָּשִׂים
|Ме́а вэ шиши́м
|170
|מֵאָה וּשְׂבֵעִים
|Ме́а у шеви́м
|180
|מֵאָה וְשֶׁמּוֹנִים
|Ме́а вэ шмони́м
|190
|מֵאָה וְתִשְׁעִים
|Ме́а вэ т´ши́м
|199
|מֵאָה תִּשְׁעִים וְתֵשַׁע
|Ме́а тиш´и́м вэ теша́
Тысячи
- Тысячи образуем по тому же принципу, что и десятки, добавляя окончание во множественном числе "-им" (-ים). Исключением являются 1000 и 2000. Тысяча в иврите относится к мужскому роду, вот почему первичное число пишется с окончанием мужского рода.
|Число
|На иврите
|Произношение
|1000
|אֶלֶף
|Э́леф
|2000
|אַלְפַּיִים
|Альпа́им
|3000
|שלוֹשֶת אֲלָפִים
|Шло́шэт алафи́м
|4000
|אַרבַּעַת אֲלָפִים
|Арбаа́т алафи́м
|5000
|חֲמֵשֶת אֲלָפִים
|Хамэ́шэт алафи́м
|6000
|שֵשֶת אֲלָפִים
|Шэ́шэт алафи́м
|7000
|שֶׁבְּעֵת אֲלָפִים
|Шева́т алафи́м
|8000
|שמוֹנַת אֲלָפִים
|Шмона́т алафи́м
|9000
|תִשעַת אֲלָפִים
|Тишъа́т алафи́м
|10000
|עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים
|Асэ́рэт алафи́м
Миллионы
- C миллионами все намного проще. К единичному числу добавляем миллион и получаем нужное словосочетание. Миллионы так же, как и тысячи, находятся в мужском роде.
|Число
|На иврите
|Произношение
|2,000,000
|שְׁנֵי מִילְיוֹן
|Шне́й миллион
|3,000,000
|שְׁלוֹשָׁה מִילְיוֹן
|Шлоша́ миллион
|4,000,000
|אַרְבָּעָה מִילְיוֹן
|Арбаа́ миллион
|5,000,000
|חֲמִשָּׁה מִילְיוֹן
|Хамиша́ миллион
|6,000,000
|שִׁשָּׁה מִילְיוֹן
|Шиша́ миллион
|7,000,000
|שִׁבְעָה מִילְיוֹן
|Шив’а́ миллион
|8,000,000
|שֶׁמּוֹנֶה מִילְיוֹן
|Шмонэ́ миллион
|9,000,000
|תִּשְׁעָה מִילְיוֹן
|Тиш’а́ миллион
|1,000,000,000
|מִילְיַארְד
|Миллиа́рд
Порядковые числительные
|Числительное
(Ж.р)
|На иврите
(Ж.р)
|Произношение
(Ж.р)
|Числительное
(М.р)
|На иврите
(М.р)
|Произношение
(М.р)
|Первая
|רִאשׁוֹנָה
|Ришона́
|Первый
|רִאשׁוֹן
|Ришо́н
|Вторая
|שְׁנִיָה
|Шния́
|Второй
|שֵׁני
|Шэни́
|Третья
|שׁלִישִׁית
|Шлиши́т
|Третий
|שׁלִישִׁי
|Шлиши́
|Четвёртая
|רְבִיעִית
|Равии́т
|Четвёртый
|רְבִיעִי
|Равии́
|Пятая
|חֲמִישִׁית
|Хамиши́т
|Пятый
|חֲמִישִׁי
|Хамиши́
|Шестая
|שִׁשִׁית
|Шиши́т
|Шестой
|שִׁשִׁי
|Шиши́
|Седьмая
|שְׁבִיעִית
|Швии́т
|Седьмой
|שְׁבִיעִי
|Швии́
|Восьмая
|שְׁמִינִית
|Шмини́т
|Восьмой
|שְׁמִינִי
|Шмини́
|Девятая
|תְשִׁיעִית
|Тшии́т
|Девятый
|תְשִׁיעִי
|Тшии́
|Десятая
|עֲשִׂירִית
|Асири́т
|Десятый
|עֲשִׂירִי
|Асири́
Дроби
- Чтобы построить дроби, мы должны понять, что числитель и знаменатель выражаются в женском роде. Между ними мы пишем слово חֶלְקֵי - Хельќей (разделить). Например: חָמֵש חֶלקֵי שֵש - хамэ́ш хэлкэ́й шэш (пять шестых). Но следующие дроби лучше запомнить, так как они имеют свою индивидуальную форму.
|Дробь
|На иврите
|Произношение
|1/2
|חֵצִי
|Хэ́ци
|1/3
|שׁלִיש
|Шли́ш
|1/4
|רֶבַע
|Рэ́ва
|1/5
|חֲמִישִׁית
|Хамиши́т
|1/6
|שִׁישִׁית
|Шиши́т
|1/7
|שׁבִיעִית
|Швии́т
|1/8
|שמִינִית
|Шмини́т
|1/9
|תשִׁיעִית
|Тшии́т
|1/10
|עֲשִׂירִית
|Асири́т
Форма двойственного числа
- Форма двойственного числа - это дополнительная форма к единственному и множественному числу. Двойственные числа обозначают парные числа, такие как:
|200
|מָאתַיִים
|Мата́им
|2000
|אַלְפַּיִים
|Альпа́им
- Окончание "-аим" (יים-) относится не только к числам, но и к любой ситуации, где есть парное действие. Так, например, פַּעֲמִיִּים - Паама́им (два раза) происходит от פַּעַם אַחַת - Паа́м аха́т (один раз).
Математические вычисления
А теперь краткий урок математики, ведь без нее - никуда!
|Слово
|На иврите
|Произношение
|Сложение
|חִיבּוּר
|хибу́р
|Сложить
|לְחַבֵּר
|лэхабэ́р
|Плюс
|פּלוּס
|плус
|Вычитание
|חִיסוּר
|хису́р
|Вычесть
|לְחַסֵר
|лэхасэ́р
|Минус
|מִינוּס
|ми́нус
|Умножение
|כֶּפֶל
|кэ́фель
|Умножить
|לְהַכפִּיל
|лэахпи́ль
|Деление
|חִילוּק
|хилю́к
|Разделить
|לְחַלֵק
|лэхале́к
|Равно
|שָווֶה
|шавэ́
Желаю вам удачи в изучение иврита и считайте правильно!
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