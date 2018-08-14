Грамотный счет - хороший показатель знания языка. Умение считать нужно всегда и везде. Например, во время похода в магазин или банк, заполнения чека или расчета стоимости продуктов, написания письма и так далее.

Если сначала кажется, что правильно считать на иврите - это сложно, запомните: важно понять логику счета, тогда вы без труда сумеете выстроить нужное предложение в правильной речевой форме.

Сегодня наш эксперт по ивриту, Валерия Богуславец, поможет разобраться с этой темой!

Особенности счета на иврите

Несмотря на то, что на иврите пишут справа налево, с числами все наоборот. Пишем слева направо. Любое число может принять мужской или женский род. Числительное зависит от рода существительного после самого числа. Например: חָמֵשׁ דַּקּות - Хамэ́ш (пять) дако´т (минут). Дака́ ("минута") в иврите, как и на русском, - женский род, поэтому и число перед существительным стоит в том же роде. В женском роде используется последовательный счет: ахат (один), штаим (два), шалош (три). В отличие от русского языка, когда считаем в мужском роде, добавляем окончание "-a": шлоша́ (три), арбаа́ (четыре), хами́ша (пять). Цифра "0" и в том и в другом роде будет אֶפֶס - Э́фес, однако "0" это мужской род.

Давайте подробно разберем числительные на иврите, изучив таблицы далее.

Числа 0 – 10

На иврите

(М.р) Произношение

(М.р) Цифра На иврите

(Ж.р) Произношение

(Ж.р) אֶפֶס Э́фес 0 אֶפֶס Э́фес אֶחַד Эха́д 1 אַחַת Аха́т שְׁנַּיִים Шна́йм 2 שְׁתַּיִים Шта́йм שְׁלוֹשָׁה Шлоша́ 3 שָׁלוֹשׁ Шало́ш אַרְבַּעָה Арбаа́ 4 אַרְבַּע А́рба חָמִשָה Хамиша́ 5 חָמֵשׁ Хамэ́ш שִׁשָהׁ Шиша́ 6 שֵׁשׁ Шэ́ш שִׁבַעָה Шив’а́ 7 שֶׁבַע Шэ́ва שְׁמוֹנָה Шмона́ 8 שְׁמוֹנֶה Шмо́нэ תִּשַׁעָה Тиш’а́ 9 תֵּשַׁע Тэ́йша עֲשָׂרָה Асара́ 10 עֶשֶׂר Э́сэр

Числа 11 - 19

Когда нам нужно посчитать от 11 до 19, принцип построения числа таков: к числам из таблицы выше мы добавляем слово עֶשֶׂר - Э́сэр или в мужском роде עֲשָׂרָה - Асара́. Практически, как на русском: один + надцать и т.д.

На иврите

(М.р) Произношение

(М.р) Цифра На иврите

(Ж.р) Произношение

(Ж.р) אַחַד עָשָׂר Аха́д аса́р 11 אַחַת עֶשׂרֵה Аха́т эсрэ́ שנֵים עָשָׂר Шнэ́йм аса́р 12 שְׁתֵיים עֶשׂרֵה Штэ́йм эсрэ́ שְׁלוֹשָׁה עָשָׂר Шлоша́ аса́р 13 שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה Шлош эсрэ́ אַרְבַּעָה עָשָׂר Арбаа́ аса́р 14 אַרְבַּע עֶשׂרֵה Арба́ эсрэ́ חָמִשָה עָשָׂר Хамиша́ аса́р 15 חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה Хамэ́ш эсрэ́ שִׁשָה עָשָׂר Шиша́ аса́р 16 שֵׁשׁ עֶשׂרֵה Шэш эсрэ́ שִׁבַעָה עָשָׂר Шив’а́ аса́р 17 שְׁבַע עֶשׂרֵה Шва эсрэ́ שְׁמוֹנָה עָשָׂר Шмона́ аса́р 18 שְׁמוֹנֶה עֶשׂרֵה Шмонэ эсрэ́ תִּשַׁעָה עָשָׂר Тиш’а́ аса́р 19 תְּשַׁע עֶשׂרֵה Тша эсрэ́

Десятки

Десятки образуем, добавляя окончание множественного числа "-им" (-ים).

Для того, чтобы посчитать в десятках в необходимой форме, прибавляем число в нужном роде с предлогом "-ве". Важно то, что предлог пишется перед нужным нам числом после десятка: עֶשְׂרִים ואַחַת - Эсри́м вэ аха́т (двадцать один - женский род); עֶשְׂרִים ואֶחָד - Эсри́м вэ эха́д (двадцать один - мужской род). Таким же образом продолжаем строить последующие двухзначные числа.

Десяток На иврите Произношение 20 עֶשְׂרִים Эсри́м 30 שׁלוֹשִים Шлоши́м 40 אַרְבָּעִים Арбаи́м 50 חֲמִישִׁים Хамиши́м 60 שִׁשִׁים Шиши́м 70 שִׁבְעִים Шив’и́м 80 שְׁמוֹנִים Шмони́м 90 תִּשְׁעים Тиш’и́м 100 מֵאָה Ме́а

Сотни

Образование сотен тоже имеет свою логику. Ме́а (сотня) в иврите - женского рода. Для того, чтобы построить трехзначное число, мы добавляем окончание "Мео́т" (מֵאוֹת). То есть, мы добавляем к каждой единице окончание мео́т. Исключением является Мата́им (двести). Об особенности двойственных чисел, мы поговорим позже.

Число На иврите Произношение 100 מֵאָה Ме́а 200 מָאתַיִים Мата́им 300 שְׁלֹש מאות Шло́ш мэо́т 400 אַרְבַּע מאות Арба́ мэо́т 500 חֲמֵשׁ מאות Хамэ́ш мэо́т 600 שֵׁשׁ מאות Шэ́ш мэо́т 700 שְׁבַע מאות Шва мэо́т 800 שְׁמוֹנָה מאות Шмонэ́ мэо́т 900 תְּשַׁע מאות Т´ша мэо́т

Так же, как и с двухзначными числами, строим трехзначные, добавляя предлог "-ве". Имеются отличия между построениями "сотни + десятки" и "сотни + десятки + единицы". Во втором случае предлог "-ве" пишется перед единицами.

Число На иврите Произношение 101 מֵאָה ואַחַת Ме́а вэ аха́т 102 מֵאָה וּשְׁתַּיִם Ме́а у шта́йм 103 מֵאָה וְשָׁלוֹשׁ Ме́а вэ шало́ш 120 מֵאָה וְעֶשְׂרִים Ме́а вэ э́сри́м 130 מֵאָה וּשׁלוֹשִים Ме́а у шлоши́м 140 מֵאָה וְאַרְבָּעִים Ме́а вэ арбаи́м 150 מֵאָה וַחֲמִשִּׁים Ме́а ва хамиши́м 160 מֵאָה וְשֶׁיָּשִׂים Ме́а вэ шиши́м 170 מֵאָה וּשְׂבֵעִים Ме́а у шеви́м 180 מֵאָה וְשֶׁמּוֹנִים Ме́а вэ шмони́м 190 מֵאָה וְתִשְׁעִים Ме́а вэ т´ши́м 199 מֵאָה תִּשְׁעִים וְתֵשַׁע Ме́а тиш´и́м вэ теша́

Тысячи

Тысячи образуем по тому же принципу, что и десятки, добавляя окончание во множественном числе "-им" (-ים). Исключением являются 1000 и 2000. Тысяча в иврите относится к мужскому роду, вот почему первичное число пишется с окончанием мужского рода.

Число На иврите Произношение 1000 אֶלֶף Э́леф 2000 אַלְפַּיִים Альпа́им 3000 שלוֹשֶת אֲלָפִים Шло́шэт алафи́м 4000 אַרבַּעַת אֲלָפִים Арбаа́т алафи́м 5000 חֲמֵשֶת אֲלָפִים Хамэ́шэт алафи́м 6000 שֵשֶת אֲלָפִים Шэ́шэт алафи́м 7000 שֶׁבְּעֵת אֲלָפִים Шева́т алафи́м 8000 שמוֹנַת אֲלָפִים Шмона́т алафи́м 9000 תִשעַת אֲלָפִים Тишъа́т алафи́м 10000 עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים Асэ́рэт алафи́м

Миллионы

C миллионами все намного проще. К единичному числу добавляем миллион и получаем нужное словосочетание. Миллионы так же, как и тысячи, находятся в мужском роде.

Число На иврите Произношение 2,000,000 שְׁנֵי מִילְיוֹן Шне́й миллион 3,000,000 שְׁלוֹשָׁה מִילְיוֹן Шлоша́ миллион 4,000,000 אַרְבָּעָה מִילְיוֹן Арбаа́ миллион 5,000,000 חֲמִשָּׁה מִילְיוֹן Хамиша́ миллион 6,000,000 שִׁשָּׁה מִילְיוֹן Шиша́ миллион 7,000,000 שִׁבְעָה מִילְיוֹן Шив’а́ миллион 8,000,000 שֶׁמּוֹנֶה מִילְיוֹן Шмонэ́ миллион 9,000,000 תִּשְׁעָה מִילְיוֹן Тиш’а́ миллион 1,000,000,000 מִילְיַארְד Миллиа́рд

Порядковые числительные

Числительное

(Ж.р) На иврите

(Ж.р) Произношение

(Ж.р) Числительное

(М.р) На иврите

(М.р) Произношение

(М.р) Первая רִאשׁוֹנָה Ришона́ Первый רִאשׁוֹן Ришо́н Вторая שְׁנִיָה Шния́ Второй שֵׁני Шэни́ Третья שׁלִישִׁית Шлиши́т Третий שׁלִישִׁי Шлиши́ Четвёртая רְבִיעִית Равии́т Четвёртый רְבִיעִי Равии́ Пятая חֲמִישִׁית Хамиши́т Пятый חֲמִישִׁי Хамиши́ Шестая שִׁשִׁית Шиши́т Шестой שִׁשִׁי Шиши́ Седьмая שְׁבִיעִית Швии́т Седьмой שְׁבִיעִי Швии́ Восьмая שְׁמִינִית Шмини́т Восьмой שְׁמִינִי Шмини́ Девятая תְשִׁיעִית Тшии́т Девятый תְשִׁיעִי Тшии́ Десятая עֲשִׂירִית Асири́т Десятый עֲשִׂירִי Асири́

Дроби

Чтобы построить дроби, мы должны понять, что числитель и знаменатель выражаются в женском роде. Между ними мы пишем слово חֶלְקֵי - Хельќей (разделить). Например: חָמֵש חֶלקֵי שֵש - хамэ́ш хэлкэ́й шэш (пять шестых). Но следующие дроби лучше запомнить, так как они имеют свою индивидуальную форму.

Дробь На иврите Произношение 1/2 חֵצִי Хэ́ци 1/3 שׁלִיש Шли́ш 1/4 רֶבַע Рэ́ва 1/5 חֲמִישִׁית Хамиши́т 1/6 שִׁישִׁית Шиши́т 1/7 שׁבִיעִית Швии́т 1/8 שמִינִית Шмини́т 1/9 תשִׁיעִית Тшии́т 1/10 עֲשִׂירִית Асири́т

Форма двойственного числа

Форма двойственного числа - это дополнительная форма к единственному и множественному числу. Двойственные числа обозначают парные числа, такие как:

200 מָאתַיִים Мата́им 2000 אַלְפַּיִים Альпа́им

Окончание "-аим" (יים-) относится не только к числам, но и к любой ситуации, где есть парное действие. Так, например, פַּעֲמִיִּים - Паама́им (два раза) происходит от פַּעַם אַחַת - Паа́м аха́т (один раз).

Математические вычисления

А теперь краткий урок математики, ведь без нее - никуда!

Слово На иврите Произношение Сложение חִיבּוּר хибу́р Сложить לְחַבֵּר лэхабэ́р Плюс פּלוּס плус Вычитание חִיסוּר хису́р Вычесть לְחַסֵר лэхасэ́р Минус מִינוּס ми́нус Умножение כֶּפֶל кэ́фель Умножить לְהַכפִּיל лэахпи́ль Деление חִילוּק хилю́к Разделить לְחַלֵק лэхале́к Равно שָווֶה шавэ́

Желаю вам удачи в изучение иврита и считайте правильно!

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