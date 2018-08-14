Иностранные языки как стиль жизни!

Как считать на иврите: пошаговый гид в таблицах

14.08.2018
Изучение языков 63.3K
Как считать на иврите: пошаговый гид в таблицах
Time Management

Грамотный счет - хороший показатель знания языка. Умение считать нужно всегда и везде. Например, во время похода в магазин или банк, заполнения чека или расчета стоимости продуктов, написания письма и так далее.

Если сначала кажется, что правильно считать на иврите - это сложно, запомните: важно понять логику счета, тогда вы без труда сумеете выстроить нужное предложение в правильной речевой форме.

Сегодня наш эксперт по ивриту, Валерия Богуславец, поможет разобраться с этой темой!

Особенности счета на иврите

  1. Несмотря на то, что на иврите пишут справа налево, с числами все наоборот. Пишем слева направо.
  2. Любое число может принять мужской или женский род. Числительное зависит от рода существительного после самого числа. Например: חָמֵשׁ דַּקּות - Хамэ́ш (пять) дако´т (минут). Дака́ ("минута") в иврите, как и на русском, - женский род, поэтому и число перед существительным стоит в том же роде.
  3. В женском роде используется последовательный счет: ахат (один), штаим (два), шалош (три).
  4. В отличие от русского языка, когда считаем в мужском роде, добавляем окончание "-a": шлоша́ (три), арбаа́ (четыре), хами́ша (пять).
  5. Цифра "0" и в том и в другом роде будет אֶפֶס - Э́фес, однако "0" это мужской род.

Давайте подробно разберем числительные на иврите, изучив таблицы далее.

Числа 0 – 10

На иврите
(М.р)		Произношение
(М.р)		ЦифраНа иврите
(Ж.р)		Произношение
(Ж.р)
אֶפֶסЭ́фес0אֶפֶסЭ́фес
אֶחַדЭха́д1אַחַתАха́т
שְׁנַּיִיםШна́йм2שְׁתַּיִיםШта́йм
שְׁלוֹשָׁהШлоша́3שָׁלוֹשׁШало́ш
אַרְבַּעָהАрбаа́4אַרְבַּעА́рба
חָמִשָהХамиша́5חָמֵשׁХамэ́ш
שִׁשָהׁШиша́6שֵׁשׁШэ́ш
שִׁבַעָהШив’а́7שֶׁבַעШэ́ва
שְׁמוֹנָהШмона́8שְׁמוֹנֶהШмо́нэ
תִּשַׁעָהТиш’а́9תֵּשַׁעТэ́йша
עֲשָׂרָהАсара́10עֶשֶׂרЭ́сэр

Числа 11 - 19

  • Когда нам нужно посчитать от 11 до 19, принцип построения числа таков: к числам из таблицы выше мы добавляем слово עֶשֶׂר - Э́сэр или в мужском роде עֲשָׂרָה - Асара́. Практически, как на русском: один + надцать и т.д.
На иврите
(М.р)		Произношение
(М.р)		ЦифраНа иврите
(Ж.р)		Произношение
(Ж.р)
אַחַד עָשָׂרАха́д аса́р11אַחַת עֶשׂרֵהАха́т эсрэ́
שנֵים עָשָׂרШнэ́йм аса́р12שְׁתֵיים עֶשׂרֵהШтэ́йм эсрэ́
שְׁלוֹשָׁה עָשָׂרШлоша́ аса́р13שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵהШлош эсрэ́
אַרְבַּעָה עָשָׂרАрбаа́ аса́р14אַרְבַּע עֶשׂרֵהАрба́ эсрэ́
חָמִשָה עָשָׂרХамиша́ аса́р15חֲמֵשׁ עֶשׂרֵהХамэ́ш эсрэ́
שִׁשָה עָשָׂרШиша́ аса́р16שֵׁשׁ עֶשׂרֵהШэш эсрэ́
שִׁבַעָה עָשָׂרШив’а́ аса́р17שְׁבַע עֶשׂרֵהШва эсрэ́
שְׁמוֹנָה עָשָׂרШмона́ аса́р18שְׁמוֹנֶה עֶשׂרֵהШмонэ эсрэ́
תִּשַׁעָה עָשָׂרТиш’а́ аса́р19תְּשַׁע עֶשׂרֵהТша эсрэ́
Learn Hebrew with Free Podcasts

Десятки

  • Десятки образуем, добавляя окончание множественного числа "-им" (-ים).
  • Для того, чтобы посчитать в десятках в необходимой форме, прибавляем число в нужном роде с предлогом "-ве". Важно то, что предлог пишется перед нужным нам числом после десятка: עֶשְׂרִים ואַחַת - Эсри́м вэ аха́т (двадцать один - женский род); עֶשְׂרִים ואֶחָד - Эсри́м вэ эха́д (двадцать один - мужской род). Таким же образом продолжаем строить последующие двухзначные числа.
ДесятокНа ивритеПроизношение
20עֶשְׂרִיםЭсри́м
30שׁלוֹשִיםШлоши́м
40אַרְבָּעִיםАрбаи́м
50חֲמִישִׁיםХамиши́м
60שִׁשִׁיםШиши́м
70שִׁבְעִיםШив’и́м
80שְׁמוֹנִיםШмони́м
90תִּשְׁעיםТиш’и́м
100מֵאָהМе́а

Сотни

  • Образование сотен тоже имеет свою логику. Ме́а (сотня) в иврите - женского рода. Для того, чтобы построить трехзначное число, мы добавляем окончание "Мео́т" (מֵאוֹת). То есть, мы добавляем к каждой единице окончание мео́т. Исключением является Мата́им (двести). Об особенности двойственных чисел, мы поговорим позже.
ЧислоНа ивритеПроизношение
100מֵאָהМе́а
200מָאתַיִיםМата́им
300שְׁלֹש מאותШло́ш мэо́т
400אַרְבַּע מאותАрба́ мэо́т
500חֲמֵשׁ מאותХамэ́ш мэо́т
600שֵׁשׁ מאותШэ́ш мэо́т
700שְׁבַע מאותШва мэо́т
800שְׁמוֹנָה מאותШмонэ́ мэо́т
900תְּשַׁע מאותТ´ша мэо́т
  • Так же, как и с двухзначными числами, строим трехзначные, добавляя предлог "-ве". Имеются отличия между построениями "сотни + десятки" и "сотни + десятки + единицы". Во втором случае предлог "-ве" пишется перед единицами.
ЧислоНа ивритеПроизношение
101מֵאָה ואַחַתМе́а вэ аха́т
102מֵאָה וּשְׁתַּיִםМе́а у шта́йм
103מֵאָה וְשָׁלוֹשׁМе́а вэ шало́ш
120מֵאָה וְעֶשְׂרִיםМе́а вэ э́сри́м
130מֵאָה וּשׁלוֹשִיםМе́а у шлоши́м
140מֵאָה וְאַרְבָּעִיםМе́а вэ арбаи́м
150מֵאָה וַחֲמִשִּׁיםМе́а ва хамиши́м
160מֵאָה וְשֶׁיָּשִׂיםМе́а вэ шиши́м
170מֵאָה וּשְׂבֵעִיםМе́а у шеви́м
180מֵאָה וְשֶׁמּוֹנִיםМе́а вэ шмони́м
190מֵאָה וְתִשְׁעִיםМе́а вэ т´ши́м
199מֵאָה תִּשְׁעִים וְתֵשַׁעМе́а тиш´и́м вэ теша́

Тысячи

  • Тысячи образуем по тому же принципу, что и десятки, добавляя окончание во множественном числе "-им" (-ים). Исключением являются 1000 и 2000. Тысяча в иврите относится к мужскому роду, вот почему первичное число пишется с окончанием мужского рода.
ЧислоНа ивритеПроизношение
1000אֶלֶףЭ́леф
2000אַלְפַּיִיםАльпа́им
3000שלוֹשֶת אֲלָפִיםШло́шэт алафи́м
4000אַרבַּעַת אֲלָפִיםАрбаа́т алафи́м
5000חֲמֵשֶת אֲלָפִיםХамэ́шэт алафи́м
6000שֵשֶת אֲלָפִיםШэ́шэт алафи́м
7000שֶׁבְּעֵת אֲלָפִיםШева́т алафи́м
8000שמוֹנַת אֲלָפִיםШмона́т алафи́м
9000תִשעַת אֲלָפִיםТишъа́т алафи́м
10000עֲשֶׂרֶת אֲלָפִיםАсэ́рэт алафи́м

Миллионы

  • C миллионами все намного проще. К единичному числу добавляем миллион и получаем нужное словосочетание. Миллионы так же, как и тысячи, находятся в мужском роде.
ЧислоНа ивритеПроизношение
2,000,000שְׁנֵי מִילְיוֹןШне́й миллион
3,000,000שְׁלוֹשָׁה מִילְיוֹןШлоша́ миллион
4,000,000אַרְבָּעָה מִילְיוֹןАрбаа́ миллион
5,000,000חֲמִשָּׁה מִילְיוֹןХамиша́ миллион
6,000,000שִׁשָּׁה מִילְיוֹןШиша́ миллион
7,000,000שִׁבְעָה מִילְיוֹןШив’а́ миллион
8,000,000שֶׁמּוֹנֶה מִילְיוֹןШмонэ́ миллион
9,000,000תִּשְׁעָה מִילְיוֹןТиш’а́ миллион
1,000,000,000מִילְיַארְדМиллиа́рд

Порядковые числительные

Числительное
(Ж.р)		На иврите
(Ж.р)		Произношение
(Ж.р)		Числительное
(М.р)		На иврите
(М.р)		Произношение
(М.р)
ПерваяרִאשׁוֹנָהРишона́ПервыйרִאשׁוֹןРишо́н
ВтораяשְׁנִיָהШния́ВторойשֵׁניШэни́
ТретьяשׁלִישִׁיתШлиши́тТретийשׁלִישִׁיШлиши́
ЧетвёртаяרְבִיעִיתРавии́тЧетвёртыйרְבִיעִיРавии́
ПятаяחֲמִישִׁיתХамиши́тПятыйחֲמִישִׁיХамиши́
ШестаяשִׁשִׁיתШиши́тШестойשִׁשִׁיШиши́
СедьмаяשְׁבִיעִיתШвии́тСедьмойשְׁבִיעִיШвии́
ВосьмаяשְׁמִינִיתШмини́тВосьмойשְׁמִינִיШмини́
ДевятаяתְשִׁיעִיתТшии́тДевятыйתְשִׁיעִיТшии́
ДесятаяעֲשִׂירִיתАсири́тДесятыйעֲשִׂירִיАсири́
Learn Hebrew in a simple, structured way

Дроби

  • Чтобы построить дроби, мы должны понять, что числитель и знаменатель выражаются в женском роде. Между ними мы пишем слово חֶלְקֵי - Хельќей (разделить). Например: חָמֵש חֶלקֵי שֵש - хамэ́ш хэлкэ́й шэш (пять шестых). Но следующие дроби лучше запомнить, так как они имеют свою индивидуальную форму.
ДробьНа ивритеПроизношение
1/2חֵצִיХэ́ци
1/3שׁלִישШли́ш
1/4רֶבַעРэ́ва
1/5חֲמִישִׁיתХамиши́т
1/6שִׁישִׁיתШиши́т
1/7שׁבִיעִיתШвии́т
1/8שמִינִיתШмини́т
1/9תשִׁיעִיתТшии́т
1/10עֲשִׂירִיתАсири́т

Форма двойственного числа

  • Форма двойственного числа - это дополнительная форма к единственному и множественному числу. Двойственные числа обозначают парные числа, такие как:
200מָאתַיִיםМата́им
2000אַלְפַּיִיםАльпа́им
  • Окончание "-аим" (יים-) относится не только к числам, но и к любой ситуации, где есть парное действие. Так, например, פַּעֲמִיִּים - Паама́им (два раза) происходит от פַּעַם אַחַת - Паа́м аха́т (один раз).

Математические вычисления

А теперь краткий урок математики, ведь без нее - никуда!

СловоНа ивритеПроизношение
Сложениеחִיבּוּרхибу́р
Сложитьלְחַבֵּרлэхабэ́р
Плюсפּלוּסплус
Вычитаниеחִיסוּרхису́р
Вычестьלְחַסֵרлэхасэ́р
Минусמִינוּסми́нус
Умножениеכֶּפֶלкэ́фель
Умножитьלְהַכפִּילлэахпи́ль
Делениеחִילוּקхилю́к
Разделитьלְחַלֵקлэхале́к
Равноשָווֶהшавэ́

Желаю вам удачи в изучение иврита и считайте правильно!

Нравится статья? Поддержи наш проект и поделись с друзьями!

ТЕГИ
иврит
Learn Hebrew with Free Podcasts

Оставьте свой комментарий

2018-08-14T10:24:02+02:002021-08-01T13:54:46+02:00
-IsraelЕлена Рувельhttps://elenaruvel.com/favicons/favicon-96x96.png$$$